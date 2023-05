Visites Guidées Nocturnes du Musée Musée Archéologique d’Audun le Tiche, 13 mai 2023, Audun-le-Tiche.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée Libre Handicap moteur. Gratuit

**Visites Guidées Gratuites**

Ouvert en juillet 2021 dans un ancien temple protestant désacralisé, le nouveau Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche présente les collections du Pays-Haut Mosellan.

Vous y découvrirez les plus belles pièces issues des fouilles de la nécropole mérovingienne d’Audun-le-Tiche, mais également une collection remarquable de statues gallo-romaines (têtes de Minerve et Sirona, Jupiter Cavalier à l’anguipède, Apollon…). Enfin, vous pourrez admirer une pièce unique à la symbolique forte : la croix pattée latine, inscrite au titre des Monuments Historiques.

Les visites guidées gratuites seront disponibles entre 20h00 et 23h00 au Musée (32 rue foch à Audun-le-Tiche 57390).

Musée Archéologique d’Audun le Tiche 32 Rue du Maréchal Foch, 57390 Audun-le-Tiche 57390 Audun-le-Tiche Moselle Grand Est présence de parkings aux abords du lieu

https://www.sahla.fr/

Bâti en 1893 cet ancien temple protestant devenu Musée en 2021, il accueille les collections archéologiques de la Ville d’Audun-le-Tiche et alentours.

Saturday 13 May, 20:00 Guided Night Tours of the Museum European Night of Museums 2023

Built in 1893, this former Protestant temple became a museum in 2021, it houses the archaeological collections of the City of Audun-le-Tiche and its surroundings.

