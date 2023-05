« Musées pour tous » Musée Alsacien, 13 mai 2023, Strasbourg.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit et sans réservation Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel. Gratuit

« Musées pour tous »: jeux et conversations libres avec des étudiants de l’Université de Strasbourg dans les collections du musée.

Musée Alsacien 23-25 quai Saint-Nicolas, 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin Grand Est

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-alsacien

Musée d’art populaire installé dans d’anciennes demeures strasbourgeoises, il présente les témoignages de la vie alsacienne traditionnelle: mobilier, costume, céramique populaire, moules à gâteaux, jouets, imagerie religieuse et profane. Reconstitutions d’intérieurs caractéristiques des différentes régions d’Alsace (plaine agricole, vignoble, vallées vosgiennes) et d’ateliers d’artisans.

Saturday 13 May, 20:00 « Museums for all » European Night of Museums 2023

Popular art museum installed(settled) in old(former) houses of Strasbourg, it presents the stories of traditional Alsatian life: furniture, suit(costume), popular ceramic, cake tins, toys, religious and secular imaging. Reconstructions of characteristic inside of the different regions of Alsace (agricultural plain, vineyard, valleys vosgiennes) and of workshops(studios) of craftsmen(architects).

Crédit : © Musées de Strasbourg