Jeu de regard Musée Alfred Douët (maison consulaire), 13 mai 2023, Saint-Flour.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

inscritpion au 0471604499 . Gratuit | Sur inscription

Avec l’art pas de hasard : l’œil est subtilement guidé par le geste de l’artiste pour que l’oeuvre se dévoile pas à pas, dans un ordre bien précis.

Musée Alfred Douët (maison consulaire) Maison consulaire 17 place d’Armes, 15100 Saint-Flour 15100 Saint-Flour Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Le musée Alfred-Douët prend place dans l’ancienne Maison Consulaire célèbre pour sa façade Renaissance inspirée de Chambord. Propriété de la Fondation Caisse d’Epargne depuis 1952, ce Musée de France présente la collection d’œuvres d’art de l’érudit sanflorain qui acquit tapisseries, émaux ou céramiques à Drouot. Un parcours hors du temps, dans le charme suranné d’un monument réhabilité avec passion.

The Alfred-Douët museum takes a seat(takes place) in the old(former) famous Consular House for its facade Renaissance inspired by Chambord. Property of Foundation Savings bank since 1952, this Museum of France presents the collection of works of art of the sanflorain erudite person who acquired tapestries, enamels or ceramics in Drouot. A timeless route(course), in the superannuated charm of a monument rehabilitated with passion.

