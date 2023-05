« Invitation au voyage » avec le duo musical Sou-Ko Musée Albert Marzelles, 13 mai 2023, Marmande.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Invitation au voyage avec le duo musical Sou-Ko

———————————————–

Sou-Ko signifie le songe en malinké, un dialecte traditionnel d’Afrique de l’ouest. Composé d’un joueur de kora et d’un violoniste, leur musique qui inspire à la rêverie est particulièrement adaptée pour résonner dans les lieux d’expositions. Avec eux nous nous laisserons emporter par la douceur et la richesse de ces insctrumenys et faire ….un songe.

Musée Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé, 47200 Marmande, Lot et Garonne, Nouvelle-Aquitaine, France 47200 Marmande Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

http://www.mairie-marmande.fr

Crédit : ©Agence ZOO / Arthur Bonifay