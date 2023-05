Double Visite nocturne Moulin d’en Haut, 13 mai 2023, Dormans.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre. . Gratuit

Double visite nocturne au Moulin d’en Haut : Visite de l’écomusée et visite du salon anniversaire : le 30ème salon de Printemps à la lampe de poche (on est prié d’apporter son matériel). Animation sur le champagne.

Moulin d’en Haut 4 rue du Moulin 51700 Dormans 51700 Dormans Marne Grand Est Accès véhicules motorisés : à proximité immédiate par la rue du Moulin. ​ Accès piétons vélos : 200 à 300m par l’intérieur du parc du château. Accès limité aux personnes à mobilité réduite : Visite du musée : quelques seuils d’une marche. Visite des expositions : Un à deux étages par escalier.

https://www.moulin-den-haut.com

Le Moulin d’en Haut au sein du parc historique du Château de Dormans,

Ce moulin du XVIIIéme siècle est un lieu d’animation patrimoniale et artistique avec un écomusée de l’outil campagnard et des expositions artistiques contemporaines.

