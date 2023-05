Saint-Pierre / Ouverture nocturne du musée Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret, 13 mai 2023, Saint-Pierre.

samedi 13 mai 2023 – 18:00 ⤏ 21:00 Venez découvrir le Mémorial de la catastrophe de 1902

Entrée libre . Gratuit

Le Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret témoigne de l’éruption de la montagne Pelée et de la destruction de la ville de Saint-Pierre le 8 mai 1902.

Venez découvrir l’événement dramatique qui a changé l’histoire de la Martinique au début du XXème siècle dans le cadre architectural résolument contemporain du plus ancien musée de la Martinique. Parcourez la nouvelle exposition permanente qui rend hommage aux victimes et présente les vestiges de la catastrophe accompagnés de photographies et de films anciens.

Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret 169 rue victor hugo, 97250 Saint-Pierre 97250 Saint-Pierre Martinique

https://memorial1902.org

Le Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret est un musée de la ville de Saint-Pierre, bénéficiant de l’appellation Musée de France et géré depuis décembre 2018 par la Fondation Clément dans le cadre d’une délégation de service public.

La collection présentée dans l’exposition permanente du Mémorial de la Catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret témoigne des éruptions de la montagne Pelée et de la destruction de la ville de Saint-Pierre. Ce lieu a été pensé pour répondre aux attentes de publics diversifiés, pour favoriser la construction d’un patrimoine commun en apportant informations et connaissances en étant en prise directe avec une recherche en construction. Il se veut un lieu d’ancrage mémoriel et un instrument de rayonnement culturel en s’adressant d’abord à l’humanité de chacun des visiteurs et en valorisant une histoire et une mémoire partagée, ouverte sur le monde. Il contribue par sa qualité architecturale et par les ambitions d’une muséographie à la signature contemporaine au rayonnement de la Ville d’art et d’histoire.

Crédit : ©JB Barret / Mémorial de la catastrophe de 1902