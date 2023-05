Lecture photographique par Gilles Régnier Manoir du Tourp, 13 mai 2023, Omonville-la-Rogue.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Dans le cadre de l’exposition « Grandes marées ».

Manoir du Tourp Manoir du Tourp, Omonville-la-Rogue, 50440 La Hague 50440 Omonville-la-Rogue Manche Normandie De Cherbourg, au rond-point de Querqueville, prendre la direction Urville-Nacqueville et continuer à longer la côte direction Omonville-la-Rogue.

Ferme-manoir du XVIème siècle rénovée entre 1999 et 2002. Espace culturel, lieu d’expositions, d’animations et de manifestations populaires sur des thèmes variés liés au patrimoine naturel et culturel du territoire.

