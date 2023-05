Animation jeune public : atelier Maison natale Jean-Francois Millet, 13 mai 2023, La Hague.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit 02 33 01 81 91

Animation en continu pour les enfants.

Maison natale Jean-Francois Millet Hameau Gruchy, Gréville-Hague, 50440 La Hague Gréville-Hague 50440 La Hague Manche Normandie par la route: D 45 ou D901 Coordonnées GPS : N 49.41.00 W 147.30

Dans un parcours mêlant œuvres originales, objets ethnographiques et audiovisuels, découvrez la vie et l’œuvre du peintre des réalités paysannes. De la salle commune évoquant l’enfance du peintre en passant par les paysages, les travaux agricoles et domestiques, ou encore le cabinet d’art graphique, partez à la recherche des grands événements qui ont marqué le XIXème siècle et la vie artistique de l’époque. Enfin, revivez l’épopée incroyable de son plus célèbre tableau, L’Angélus.

Saturday 13 May, 20:00

In a route(course) mixing(involving) original works, media(audiovisual) and ethnographic objects, discover life and work of the painter of peasant realities. Of the common room evoking the childhood of the painter via(including) landscapes, farm and domestic works, or else the cabinet(office) of graphic art, go looking for big(great) events which marked the XIXth century and the artistic life of time(period). Finally, relive incredible epic poem of its most famous picture(board), Angelus.

Crédit : © Maison natale Jean-François Millet