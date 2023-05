Visite libre des Maisons Satie Maison Erik Satie, 13 mai 2023, Honfleur.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Partez à la découverte de l’univers et de l’oeuvre d’Erik satie (1866-1925) grâce à un parcours scénographique dédié au célèbre compositeur né à Honfleur.

Maison Erik Satie 67 boulevard Charles V, 14600 Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie

http://www.musees-honfleur.fr

Situé dans la maison natale d’Erik Satie, ce parcours scénographique met en son et en lumière, la vie et l’oeuvre du génial compositeur honfleurais.

Saturday 13 May, 20:30

Located in the birthplace of Erik Satie, this scenographic journey brings to light the life and work of the brilliant Honfleur composer.

Crédit : ©Frédéric LEFEBVRE