L’archipel des Petites Antilles constitue la partie émergée d’une vaste structure qui borde, à l’Est, la plaque Caraïbe. L’arc des Petites Antilles est probablement le plus ancien arc insulaire en activité dans le monde. L’activité d’une quinzaine d’édifices volcanique y est perceptible sous des formes diverses. Ces volcans sont à l’origine des îles des Petites Antilles, dont ils ont façonné les paysages.

La Maison des volcans est située dans la commune du Morne-Rouge, face à la Montagne Pelée, majestueuse et familière.

Créée en juin 1990, elle est inaugurée en mai 1991, en présence de Maurice et de Katia KRAFFT célèbre couple de vulcanologues.

La Maison des volcans propose une découverte de la Montagne Pelée, des volcans de la Martinique et de toute la Caraïbe.

The House of Volcanoes is located in the commune of Morne-Rouge, facing the majestic and familiar Mount Pelee.

Created in June 1990, it was inaugurated in May 1991, in the presence of Maurice and Katia KRAFFT famous couple of vulcanologists. The House of Volcanoes offers a discovery of the Pelee Mountain, the volcanoes of Martinique and the whole Caribbean.

