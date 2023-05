« L’arbre de Victor » Maison de Victor Hugo, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Sans réservation, entrée libre dans la limite des places disponibles. . Gratuit

La Maison de Victor Hugo vous convie à une soirée presque estivale dans le jardin du musée. Vous y retrouverez des jardiniers emprunts de poésie. La magie des mots cueillis à même les arbres, le bleu des notes du piano et le vert des feuilles qui vous feront redécouvrir quelques plus beaux textes de Victor Hugo.

Par la compagnie CIE 44. Sans réservation, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Maison de Victor Hugo, le 13 mai 2023, entre 19h30 et 22h, durée 30min.

Spectacle répété plusieurs fois au cours de la soirée. À partir de 12 ans.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Paris 4e Arrondissement 75004 Paris Paris Île-de-France M1 Saint-Paul, M8 Chemin Vert, M1, 5, 8 Bastille / Bus 20, 29, 65, 69, 96

http://www.musee-hugo.paris.fr

Inaugurée en 1903, dans l’Hôtel de Rohan Guéménée, où Victor Hugo avait vécu, de 1832 à 1848, la MVH est par vocation entièrement dédiée à la mémoire du grand homme. Au deuxième étage, en parcourant les pièces de l’appartement de l’illustre locataire, le visiteur baigne dans l’atmosphère de ses divers lieux de vie fidèlement reconstituée à travers mobilier, œuvres, souvenirs manuscrits et documents, tandis que les salles consacrées à son exil à Guernesey évoquent avec éclat ses talents de décorateur d’intérieur. Au premier étage sont présentées en alternance avec les expositions temporaires les œuvres du fonds riche et varié dont les quelques 700 dessins de l’écrivain constituent le fleuron. .

Saturday 13 May, 19:30

Crédit : ©CIE44