Découverte du métier de sellier-harnacheur, démonstration de savoir-faire. Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, 13 mai 2023, Troyes.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Samedi 13 mai 2023, de 20h00 à minuit, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière organise une soirée autour de la thématique des métiers du cuir.

Alêne, point sellier, couteau à pied, lame à parer, fonçure… Ça vous dit quelque chose ? Venez assister à une démonstration de savoir-faire par l’Atelier Polaris qui vous fera découvrir le métier de sellier-harnacheur.

Maison de l’outil et de la pensée ouvrière Hôtel de Mauroy 7 rue de la Trinité, Troyes, Aube, Grand Est 10000 Troyes Aube Grand Est

La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière est installée dans le très bel Hôtel de Mauroy (classé Monument Historique en 1862), exemple caractéristique des hôtels particuliers des riches commerçants troyens (XVIe siècle). Elle présente une collection exceptionnelle d’outils et d’instruments anciens rassemblés par Paul Feller, passionné par le savoir-faire des artisans, ainsi que des expositions temporaires pertinentes.

Crédit : ©Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière