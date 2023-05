Visite commentée de l’exposition Fragments MMXXIII Maison de l’archéologie des Vosges du Nord, 13 mai 2023, Niederbronn-les-Bains.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 21:45 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

S’inspirant de références issues de l’Histoire ou de la mythologie, Pierre Gangloff manie avec précision les techniques de la **gravure, du dessin et de la peinture**.

L’artiste reichshoffenois fait résonner ses créations avec les vestiges du passé : entre figuration et abstraction, ses oeuvres constituent des récits universels qui dialoguent avec les collections muséales.

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, il animera une visite commentée accessible à tous, à 21h.

[Plus d’informations ici.](https://www.niederbronn-les-bains.fr/actualites-de-niederbronn-les-bains/item/une-nouvelle-exposition-au-musee-fragments-mmxxiii-pierre-gangloff-dialogue-avec.html)

Maison de l’archéologie des Vosges du Nord 44 avenue du maréchal Foch, 67110 Niederbronn-les-Bains 67110 Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Grand Est

http://www.musee-niederbronn.fr

La Maison de l’Archéologie de Niederbronn-les-Bains et son partenaire la ville d’Herxheim vous invitent à découvrir le patrimoine naturel, archéologique et historique de notre région. Le musée vous permet de découvrir l’histoire locale depuis la plus haute Antiquité jusqu’à nos jours. Espace de conservation, de recherche mais également d’animation, il vous convie à sortir de ses murs pour contempler les paysages que notre histoire a façonnés. Le sentier d’interprétation vous présente ces lieux de découvertes, ces paysages actuels indissociables de l’action de l’homme qui constituent notre environnement et possèdent tous les secrets de notre histoire. L’expéridrome, l’espace d’expérimentation archéologique principalement consacré à la préhistoire, vous transporte plus loin dans cette découverte en essayant de comprendre, retrouver les gestes et les modes de vie de nos ancêtres.

