Salon des Magiciens Maison de la Magie Robert-Houdin, 13 mai 2023, Blois.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Tours de cartes, manipulations de balles, cordes, mentalisme… devenez acteur et complice du magicien qui s’approprie la scène de la salle nouvellement aménagée, dans une ambiance Art Déco inédite.

. Gratuit

Maison de la Magie Robert-Houdin Place du château 41000 Blois 41000 Blois Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Face au château royal de Blois

http://www.maisondelamagie.fr

Entrez au royaume de l’illusion, faites connaissance avec le dragons à 6 têtes, gardien des lieux et disparaissez dans les 5 niveaux rythmés d’illusions d’optique, d’exposition, de spectacles de magie et rencontrez des magiciens époustouflants : votre visite se transformera en une singulière expérience visuelle et interactive !

Saturday 13 May, 19:30 Salon des Magiciens Card tricks, ball handling, ropes, mentalism… Become an actor and accomplice of the magician who appropriates the stage of the newly arranged room, in an original Art Deco atmosphere.

Enter the realm of illusion, get acquainted with the 6-headed dragons, guardian of the place and disappear into the 5 rhythmic levels of optical illusions, exhibitions, magic shows and meet amazing magicians: your visit will become a unique visual and interactive experience!

Crédit : ©Maison de la Magie – N. Wietrich