Visite libre Maison de la Magie Robert-Houdin, 13 mai 2023, Blois.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Salle après salle, découvrez l’histoire de la magie, la vie et l’œuvre de Robert Houdin ainsi que des expositions inédites et des illusions d’optique en tout genre.

. Gratuit

La magie opère dans les moindres recoins : dragons surgissant aux fenêtres, jeux d’optique, miroirs et illusions vous font vivre des instants incroyables! A l’occasion des 25 ans de la Maison de la Magie découvrez une nouvelle exposition inédite décidée aux célèbres magiciens Dani Lary et Bertran Lotth qui exposent affiches, photos, costumes et quelques uns des objets de magie ayant fait la renommée de leurs plus beaux spectacles.

Maison de la Magie Robert-Houdin Place du château 41000 Blois 41000 Blois Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Face au château royal de Blois

http://www.maisondelamagie.fr

Entrez au royaume de l’illusion, faites connaissance avec le dragons à 6 têtes, gardien des lieux et disparaissez dans les 5 niveaux rythmés d’illusions d’optique, d’exposition, de spectacles de magie et rencontrez des magiciens époustouflants : votre visite se transformera en une singulière expérience visuelle et interactive !

Saturday 13 May, 19:30 Free visit Room after room, discover the history of magic, the life and work of Robert Houdin as well as new exhibitions and optical illusions of all kinds.

Enter the realm of illusion, get acquainted with the 6-headed dragons, guardian of the place and disappear into the 5 rhythmic levels of optical illusions, exhibitions, magic shows and meet amazing magicians: your visit will become a unique visual and interactive experience!

Crédit : ©Maison de la Magie -D. Lépissier