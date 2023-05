Le grenier magique Maison de la Magie Robert-Houdin, 13 mai 2023, Blois.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Dans un décor de grenier, au milieu des meubles, des objets, quelques miroirs brisés ou des malles … se cachent les secrets des magiciens….Venez les découvrir

. Gratuit

Au coeur d’un bric-à-brac de meubles, objets anciens, miroirs, malles et valises se cachent les secrets des magiciens. Ceux-ci vous dévoilent certaines de leurs astuces.

Maison de la Magie Robert-Houdin Place du château 41000 Blois 41000 Blois Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Face au château royal de Blois

http://www.maisondelamagie.fr

Entrez au royaume de l’illusion, faites connaissance avec le dragons à 6 têtes, gardien des lieux et disparaissez dans les 5 niveaux rythmés d’illusions d’optique, d’exposition, de spectacles de magie et rencontrez des magiciens époustouflants : votre visite se transformera en une singulière expérience visuelle et interactive !

Saturday 13 May, 19:30 The magical attic In an attic setting, in the middle of furniture, objects, some broken mirrors or trunks … hide the secrets of magicians…. Come and discover them

Enter the realm of illusion, get acquainted with the 6-headed dragons, guardian of the place and disappear into the 5 rhythmic levels of optical illusions, exhibitions, magic shows and meet amazing magicians: your visit will become a unique visual and interactive experience!

Crédit : ©Maison de la Magie – T. Bourgoin