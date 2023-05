Une soirée en compagnie des « Bleus de Saint-Uze » ! Maison de la céramique, 13 mai 2023, Saint-Uze.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap psychique. Gratuit

**- Exposition permanente : « Céramique : la terre dans tous ses états ».**

Une exposition à découvrir ou redécouvrir gratuitement à l’occasion de la Nuit des musées. La matière, la fabrication, le décor des céramiques et leurs multiples utilisations n’auront plus de secret pour vous !

**- Exposition temporaire : « Les Bleus de Saint-Uze ». Céramiques du quotidien.**

Le « Bleu de Saint-Uze » est l’appellation actuelle d’un type de grès qui a été produit, de la fin du 19e s. à la première moitié du 20e s., par une douzaine d’entreprises du nord de la Drôme, notamment par Revol, Delaunay et Michon à Saint-Uze.

Cette production, caractéristique de la période d’industrialisation de la France rurale, est connue pour la grande variété de ses modèles et ses décors floraux bleus réalisés au tampon.

La Maison de la Céramique expose près de 300 objets remarquables. Un diaporama présente le travail dans les usines de Saint-Uze au début du 20e s.

Maison de la céramique Place du 8 Mai 1945 26240 Saint-Uze 26240 Saint-Uze Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

La Maison de la Céramique, à Saint-Uze, est implantée sur le site des anciens Bains Douches. Elle est gérée par l’association « Les Amis de la Céramique » depuis 2002. Organisée autour d’îlots thématiques (matières, fabrication, décoration, histoire, pôle actuel), l’exposition permanente présente un panorama de la céramique en Drôme des Collines depuis le néolithique. Les pièces exposées illustrent la diversité des productions locales : articles culinaires, arts de la table, tuiles, briques, fours en terre réfractaire, carrelages, isolateurs pour haute tension, céramiques techniques… Les visiteurs peuvent également découvrir une importante collection de « Bleus de Saint-Uze » de la fin du 19e s. et de la première moitié du 20e s., mais aussi une collection étonnante, unique en France, de 700 pots de yaourt (céramique, verre, carton), yaourtières et produits dérivés de 1920 à nos jours. La Maison de la Céramique inscrit son action dans une politique événementielle forte sur le territoire : expositions patrimoniales, expositions artistiques (créations de céramistes de renom originaires de tout horizon), visites découvertes, démonstrations de savoir-faire, ateliers pédagogiques, conférences.

Crédit : © Maison de la Céramique