Spectacle : où sont passés vos rêves ? Maison de Jacques Prévert, 13 mai 2023, Omonville-la-Petite.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit | Sur inscription 02 33 52 72 38, musee.omonville@manche.fr

Accompagné de son piano et de ses mots, Alexandre Prévert (petit-fils d’un cousin de Jacques Prévert) vous promène au fil des livres, des chansons et des films qui ont su le faire rêver tout au long des années.

Maison de Jacques Prévert 3 Hameau du Val, Omonville-la-Petite, 50440 La Hague Omonville-la-Petite 50440 Omonville-la-Petite Manche Normandie

Né en 1900 à Neuilly, Jacques Prévert découvre la Hague dans les années 1930. A 70 ans il acquiert cette demeure, où il s’éteint en 1977. Son vieil ami, le décorateur de cinéma Alexandre Trauner, possède aussi une maison dans le village. Ensemble, ils aménagent leurs refuges normands. Les deux complices, Trauner et Prévert, reposent dans le petit cimetière d’Omonville. La maison du Val, c’est à la fois celle de l’artiste, où l’on marche dans les pas de Prévert, et un musée, présentant des œuvres originales et des expositions. La visite de la maison, du jardin vous font entrer dans l’univers de Jacques Prévert. La collection illustre son parcours artistique : éditions originales, photographies, manuscrits, collages…

Saturday 13 May, 21:00

