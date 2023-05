Enquête à la Maison Alexandra David-Neel Maison Alexandra David-Neel, 13 mai 2023, Digne-les-Bains.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Animation gratuite sans réservation. Consignes à l’accueil du musée. . Gratuit

En cette Nuit des musée 2023, la _Maison Alexandra David-Neel_ déplore la disparition d’un de ces agents… À partir de 19h00 et tout au long de la soirée : l’enquête est ouverte !

L’équipe sollicite toute l’aide possible, enfants (à partir de 10 ans), jeunes et adultes pour retrouver le coupable !

Les soupçons se tournent déjà vers les membres de l’équipe… l’un d’entre eux aurait-il été influencé par les rituels mystiques racontés par la célèbre exploratrice dans ses ouvrages ? C’est à vous de le découvrir !

Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin 04000 Digne-les-Bains Les Fonts 04000 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Alexandra David-Neel a passé 25 ans de sa vie en Asie, et elle fut la première femme européenne à se rendre dans la cité interdite de Lhassa, au Tibet. Mais ses voyages ne font pas d’elle qu’une exploratrice : ils nourrissent une œuvre littéraire d’une densité considérable. née près de Paris, c’est à Digne-les-Bains qu’elle s’éteindra en 1969, à pratiquement 101 ans, léguant à la ville l’ensemble de ses biens : propriété, archives, collections et droits d’auteur.

La maison alexandra David-Neel permet de visiter à la fois son lieu de vie – la maison de l’écrivain entièrement restaurée –, son jardin ainsi que le musée qui retrace son parcours, ses engagements et ses voyages.

Alexandra David-Neel spent 25 years of her life in Asia, and was the first European woman to visit the forbidden city of Lhasa in Tibet. But her travels did not make of her only an explorer: they nourished a literary work of considerable density. Born near Paris, it was in Digne-les-Bains that it died in 1969, at the age of nearly 101, bequeathing to the city all its possessions: property, archives, collections and copyright. The Alexandra David-Neel House allows visitors to visit both its living space – the fully restored writer’s house – and its garden, as well as the museum that retraces its journey, commitments and travels.

