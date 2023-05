Exposition Septime Le Pippre MAHB – Musée d’art et d’histoire Baron Gérard, 13 mai 2023, Bayeux.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Dernière admission à 23h15. . Gratuit

Exposition du 1er avril au 17 septembre au MAHB

Septime Le Pippre, premières bandes dessinées noramndes.

Le musée a fait l’acquisition récente (avec le soutien du FRAM Normandie) d’un rare album de 130 dessins inédits de Septime Le Pippre (1833-1871), datant des années 1860.L’artiste, à l’encrage normand, y traite avec humour des travers de la société sous le Second Empire.

MAHB – Musée d’art et d’histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu, 14400 Bayeux 14400 Bayeux Calvados Normandie

Au cœur d’un palais épiscopal (XIe-XVIe siècle), le MAHB vous invite à un voyage à travers l’histoire de l’art européen, de l’archéologie à l’art moderne. Pièces archéologiques et ethnographiques, peintures, sculptures, estampes, dessins, photographies, porcelaines et pièces de dentelle de Bayeux…

© Musée Baron Gérard

Saturday 13 May, 20:00

At the heart of an episcopal palace (XITH – XVITH century), MAHB invites you in a journey across the history of art European, of archaeology in modern art. Archaeological and ethnographic rooms(parts,plays), paintings(paints), sculptures, engravings, drawings, photographies, chinas and lace rooms(parts,plays) of Bayeux…

© Musée Baron Gérard

Crédit : © Bayeux Museum – Antoine Cazin La Fabrique de patrimoines en Normandie