Visite guidée flash : Les paperoles Les pêcheries – musée de Fécamp, 13 mai 2023, Fécamp.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Durée 30 min. . Gratuit

« Les paperoles », par Nadia Guérin

Les pêcheries – musée de Fécamp 3 quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp 76400 Fécamp Seine-Maritime Normandie

http://www.ville-fecamp.fr

Les Pêcheries – Musée de Fécamp abrite l’ensemble des collections municipales fécampoises.

La visite du Musée des Pêcheries commence par le vertigineux belvédère qui offre une vue imprenable sur la ville et le port.

En descendant, vous découvrirez l’aventure des pêcheurs fécampois qui partaient notamment pour de longs mois pêcher la morue dans les eaux glaciales de Terre-Neuve.

En poursuivant, vous pourrez admirer les riches collections de Beaux-Arts, et les collections régionales d’armoires, costumes et bijoux normands.

Enfin, l’étonnante collection sur l’Enfance réunie par le docteur Dufour, ne manquera pas de vous émouvoir.

Le musée comporte en outre un espace de documentation, des salles d’expositions temporaires et un étonnant « cabinet de curiosité ». Enfin, les espaces de vestiaires des anciennes filetières ainsi que le bureau de l’armateur sont visitables avec un guide, sur réservation.

Saturday 13 May, 21:00 Flash visit European Night of Museums 2023

Les Pêcheries – Museum of Fécamp houses all the municipal collections of Fécampoises.

The visit to the Fisheries Museum begins with the breathtaking lookout that offers a breathtaking view of the city and the port. On your way down, you will discover the adventure of the fishmongers who were leaving for long months to fish for cod in the icy waters of Newfoundland. As you continue, you will be able to admire the rich collections of Beaux-Arts, and the regional collections of Norman wardrobes, costumes and jewellery. Finally, the amazing collection on Childhood gathered by Doctor Dufour, will not fail to move you.

The museum also has a documentation space, temporary exhibition rooms and an amazing “curiosity cabinet”. Finally, the locker rooms of the old spinners as well as the office of the shipowner are visitable with a guide, on reservation.

Crédit : © Musée de Fécamp