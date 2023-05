Visite guidée des Grandes Ecuries. Les Grandes Ecuries du Domaine de Chantilly, 13 mai 2023, Chantilly.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 19:55, 20:30 ⤏ 20:55, 21:30 ⤏ 21:55 Visite guidée exceptionnelle des Grandes Ecuries

. Gratuit

Venez découvrir l’univers exceptionnel des Grandes Ecuries. Pendant 30 minutes, les conférenciers du Château de Chantilly vous feront découvrir les trésors architectureaux de ce palais dédié aux chevaux.

Les Grandes Ecuries du Domaine de Chantilly Rue du connétable 60500 Chantilly 60500 Chantilly Oise Hauts-de-France

Chef-d’œuvre architectural du XVIIIe siècle, les Grandes Écuries ont été construites par l’architecte Jean Aubert pour Louis-Henri de Bourbon, 7ème prince de Condé. Elles font figure de véritable palais pour chevaux.

Le bâtiment abrite le musée du Cheval qui présente la relation entre l’homme et le cheval depuis le début des civilisations. Les Grandes Écuries proposent toute l’année des spectacles équestres consacrés à l’art du dressage de haute-école qui contribuent à la renommée internationale de Chantilly, depuis plus de 30 ans.

Saturday 13 May, 19:30, 20:30, 21:30 Guided tour of the Grandes Ecuries. Exceptional guided tour of the Grandes Ecuries

An architectural masterpiece of the 18th century, the Grandes Écuries were built by architect Jean Aubert for Louis-Henri de Bourbon, 7th prince of Condé. They are a real palace for horses. The building houses the Horse Museum which presents the relationship between man and horse since the beginning of civilizations. All year round, the Grandes Écuries offer equestrian shows dedicated to the art of high-school dressage that have contributed to Chantilly’s international reputation for more than 30 years.

Crédit : ©Marc Walter, Chantilly le domaine des princes / Swan Editeur