Spectacle : Passages, performance dansée Les Franciscaines, 13 mai 2023, Deauville.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Sessions de 20 min en continu, dans la limite des places disponibles. . Gratuit

Passages, pièce pensée pour les lieux patrimoniaux, explore le rapport entre le mouvement des corps et les espaces dans lesquels ceux-ci évoluent. Dans le silence, la partition chorégraphique se déploie en six fragments à partir d’un vocabulaire de mouvements partagés. Courses vers l’avant ou à reculons, glissades, sauts carpés, voltes, appuis au sol sur les mains ou sur le dos : les danseurs combinent et répètent dans une opération quasi mathématique une dizaine de mouvements dans un jeu d’apparitions et de disparitions. Cette pièce physique et dynamique pour corps fragmentaires et architecture monumentale se révèle d’une énergie contaminante.

Les Franciscaines 145 B avenue de la République, 14800 Deauville 14800 Deauville Calvados Normandie

https://lesfranciscaines.fr/fr

Les Franciscaines – Deauville : un lieu culturel unique et novateur

Musée, médiathèque, salle de spectacles, concerts, rencontres… Les Franciscaines abrite depuis le 13 mai 2021 un nouveau lieu culturel permanent résolument contemporain.

Les Franciscaines, nouvel lieu de vie culturelle à Deauville, associe au sein d’espaces communs des expositions, un musée, une médiathèque et une salle de spectacles. Au croisement de tous les arts, plus de 6200 mètres carrés sont dédiés à la culture. Tout l’année, une large programmation culturelle pluridisciplinaire vous y attend : expositions temporaires, spectacles, rencontres et conférences. Lieu de connaissance et de plaisir, les Univers thématiques des Franciscaines -Deauville, Art de Vivre, Spectacle-Cinéma, Cheval et Jeunesse- présentent des collections multi-supports (livres, dvd, cd, jeux…) à consulter dans des espaces lumineux et intimistes, propices à la lecture.

