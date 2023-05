Spectacle poètique et burlesque Les Collections de Saint-Cyprien, 13 mai 2023, Saint-Cyprien.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

sur inscription . Gratuit 468210696, 468210133

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, les Collections de Saint-Cyprien vous proposent un spectacle poétique et burlesque » Monsieur Lune ». Comme un Pierrot de Wattea, comme un cousin d’Arlequin, Monsieur Lune à la tenue, cravate, chapeau.

Mais voici qu’il s’emmêle, s’embrouille, se prend les pieds dans les bretelles, cascades de catastrophes, patatras jazz, swing, chorégraphies de guingois, poésie..et voilà!

Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola 66750 Saint-Cyprien 66750 Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales Occitanie transports à proximité, parkings

http://tourisme-saintcyprien.com

Les Collection François Desnoyer s’articule autour du legs de 1972 avec un fonds de plus de 700 œuvres de l’artiste s’accompagnant d’une bibliothèque riche de livres d’artistes, de monographies de peintres et autres…

« La composition d’un tableau commence une fois qu’on a eu le choc avec la nature. C’est le départ de l’oeuvre. Je tourne autour d’elle. Après plusieurs esquisses colorées, j’aboutis à la composition définitive. Je suis un réaliste, seule la réalité me donne le choc, ensuite je compose, d’après mes études faites sur nature, dans mon atelier ».

Extrait d’une conférence de François Desnoyer, le 13 mars 1964, Exposition Internationale d’Art Figuratif de Tokyo.

Crédit : © Pascal Schaefer