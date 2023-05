Les Charmettes à la nuit tombée Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, 13 mai 2023, Chambéry.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Venez découvrir Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, dans l’atmosphère mystérieuse de la soirée à l’occasion de la Nuit des musées.

Une visite flash accompagnée par une médiatrice à : 20h / 20h30 / 21h / 21h30 / 22h.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890 chemin des Charmettes, 73000 Chambéry 73000 Chambéry Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Maison où séjourna Jean-Jacques Rousseau avec Madame de Warens de 1736 à 1742. A partir de l’époque révolutionnaire, la maison devient un lieu de pèlerinage pour les visiteurs du monde entier et de nombreuses célébrités (George Sand et Alphonse de Lamartine racontent avec émotion leur visite). Elle est devenue propriété de la Ville de Chambéry en 1905. Jardin botanique. Parcours thématiques pour smartphones. Visites guidées et audio-guidées en FR, GB et IT.

House where stayed Jean-Jacques Rousseau with madam de Warens from 1736 till 1742. From revolutionary time(period), the house becomes a place of pilgrimage for the visitors of the whole world and many celebrities (George Sand and Alphonse de Lamartine tell their visit with emotion). She(It) became property of the City of Chambéry in 1905. Botanical gardens. Thematic route(course) for smartphones. Guided tours and audio-guided in FR, GB and IT

