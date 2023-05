Vernissage de l’exposition de Xavier Michel Le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie, 13 mai 2023, Maromme.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit http://le-shed.com, contact@le-shed.com, 06 51 65 41 76

**À partir de 19h30,

au SHED – site de l’Académie (Maromme),

exposition et performances de Xavier Michel.**

Xavier Michel est sculpteur et performeur, il vit et travail en France.

À travers ses performances, il explore les tensions entre son corps et des objets qu’il fabrique pour être manipulés.

Cette exposition est la restitution d’une résidence d’1 an au SHED au cours de laquelle il a poursuivi sa recherche plastique : hésitations d’un technicien dans les coulisses d’un studio cinéma, serveur de café dans une installation en scotch ou sculpture antique apprenant le yoga.

Le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie 96 rue des martyrs de la résistance, 76150 Maromme 76150 Maromme Seine-Maritime Normandie Parking gratuit : rue de Moulin à Poudre. Transport en commun : T2 – arrêt Demi-Lune, F4 – arrêt Saint-Just

https://www.le-shed.com/

Depuis septembre 2018, le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie a eu l’opportunité d’investir un nouveau site. En plus de son espace industriel de la fin du 19ème siècle, il s’est agrandi en ouvrant, en collaboration avec la Ville de Maromme, une extension de ses locaux au sein d’un hôtel particulier de la fin du 16ème siècle (aussi connu sous le nom de maison Pélissier).

Cela a donné naissance à L’Académie, projet incarné par cette volonté de soutenir, d’accompagner et de partager la création artistique. Cet espace de 900 m², sera dédié à la création artistique contemporaine avec la programmation de résidences de jeunes artistes et de curateurs. L’Académie est également un lieu de transmission, illustrant le souhait du centre d’art de renforcer son investissement pour l’éducation artistique et culturelle des jeunes publics.

Saturday 13 May, 19:30

Since September 2018, the SHED, Centre d’art contemporain de Normandie has had the opportunity to invest a new site. In addition to its industrial space of the end of the 19th century, it has expanded by opening, in collaboration with the City of Maromme, an extension of its premises within a mansion of the end of the 16th century (also known as the house Pélissier).

This gave birth to L’Académie, a project embodied by this desire to support, accompany and share artistic creation. This space of 900 m², will be dedicated to contemporary artistic creation with the programming of residencies of young artists and curators. The Academy is also a place of transmission, illustrating the desire of the art center to strengthen its investment for the artistic and cultural education of young audiences.

Crédit : © Le SHED