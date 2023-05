Visite nocturne à la lampe frontale Le Familistère de Guise, 13 mai 2023, Guise.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

15€ tarif plein. Lampe frontale fournie. Limitée à 25 places. Visite non adaptée aux PMR. . Sur inscription https://marketplace.awoo.fr/658/Product/Index?reference=LOV002000065820230215170229&overrideCtx=b925c847-854d-4f28-8b77-bb3fd4b183a4#book

Bien après la fermeture au public, retrouvez votre guide pour un parcours inédit au départ de la place du Familistère, aux pieds de Jean-Baptiste André Godin.

Dans la pénombre et équipés de lampes frontales, préparez vous à vivre une visite tout à fait insolite.

Durée : 2h.

Visite non adaptée aux PMR.

À partir de 12 ans.

De 1859 à 1884, Jean-Baptiste André Godin bâtit à Guise (Aisne), à proximité de son usine de poêles en fonte, une cité de 2 000 habitants : le Familistère. Ce « Palais social » est l’une des plus ambitieuses expérimentations sociales du monde industrialisé. Le Familistère est une interprétation critique originale du phalanstère de Fourier : une utopie réalisée unique qui fonctionna jusqu’en 1968 sous le régime d’une association coopérative du capital et du travail. Après une décennie de restauration et de valorisation dans le cadre du programme Utopia, le Familistère de Guise, toujours habité, est aujourd’hui un musée de site qui raconte l’aventure d’un idéal et l’interroge à travers 5 000 m² d’expositions et plusieurs hectares de jardins. Le parcours de visite conduit de l’appartement du fondateur au théâtre à l’italienne, des économats au pavillon central, de la buanderie-piscine aux jardins du Palais social.

Saturday 13 May, 20:00

From 1859 to 1884 at Guise (Aisne), near his cast-iron stove factory, Jean-Baptiste André Godin built housing for 2,000 residents: the Familistère. This “Social Palace » was one of the most ambitious social experiments of the industrialised world. The Familistère was a critical and original interpretation of Fourier’s phalanstery: a unique Utopian achievement which lasted until 1968, run by a co-operative association of capital and labour. After ten years of restoration and development as part of the Utopia project, the Familistère at Guise (still inhabited) is now a site museum portraying and questioning the pursuit of this ideal with 5,000 sq.m. of exhibitions and several hectares of gardens. The tour takes you from the owner’s apartment to the Italianate theatre, from the old co-operative store to the central building, from the laundry-swimming pool to the gardens of the ‘Palais social’.

