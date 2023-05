Concert performé de Rie Nakajima et Pierre Berthet Le Cyclop de Jean Tinguely, 13 mai 2023, Milly-la-Forêt.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

A l’occasion de l’exposition « Murmures en fractales, des récits qui nous accompagnent… » quatre artistes ont été invités en résidence, dont l’artiste anglo-japonaise Rie Nakajima et l’artiste belge Pierre Berthet. Depuis 2015, ils associent leurs pratiques pour le projet artistique « Dead Plants and living Objects » (Plantes mortes et objets vivants) .

Artiste-sculptrice, musicien, Rie Nakajima et Pierre Berthet explorent avec humour et poésie la relation entre les sons et les objets. Leurs sculptures sonores, nées d’un assemblage d’objets issus de la nature (bois, pierre, coquilles) ou récupérés (morceaux de métal, de plastique, boîtes de conserve), accueillent les promeneurs. Au cœur du bois, près du Cyclop, on s’amuse à les chercher, à les reconnaitre et à apprécier leur sonorité.

Leur concert performé est l’aboutissement de leur travail de réflexion et d’installation.

Information : Une navette gratuite Paris – Le Cyclop est mise à disposition sur réservation (réserver par mail à [association@lecyclop.com](mailto:association@lecyclop.com)). Départ à 19h et retour à 00h sur Paris.

Le Cyclop de Jean Tinguely Le Bois des Pauvres – 66 rue Pasteur 91490 Milly-la-Forêt 91490 Milly-la-Forêt Essonne Parking à 5 min de marche du Cyclop.

http://www.lecyclop.com

Le Cyclop est une œuvre d’art monumentale, en acier, haute de 22,50 mètres. Par sa démesure, il révèle l’utopie d’un chantier hors du commun, d’un rêve devenu réalité. Depuis 2012, des artistes en résidence conçoivent des œuvres axées sur la création en commun, la musique, les arts visuels et la relation à la nature.

The Cyclop is a monumental work of art, made of steel, 22.50 meters high. By its excess, it reveals the utopia of an out-of-the-ordinary construction site, of a dream come true. Since 2012, artists-in-residence have been designing works that focus on joint creation, music, the visual arts and the relationship to nature.

