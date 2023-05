MÉDIATION – GÉOLOGIE D’UNE OEUVRE, DE PAUL CEZANNE À JÉRÉMIE FISCHER L’atelier de Cézanne, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

La montagne Sainte Victoire a inspiré de nombreux artistes et certains détails géologiques se cachent dans leurs oeuvres. Venez découvrir ces petits détails qui, mis bout à bout, nous racontent comment Sainte Victoire s’est formée.

L’atelier de Cézanne 9 avenue Paul Cézanne, 13090 Aix-en-Provence 13090 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez partager l’intimité de Paul Cézanne, en découvrant son atelier sur les hauteurs de sa ville natale, Aix-en-Provence.

Photo : © Musée-atelier de Paul Cézanne

Saturday 13 May, 21:30

Come share the intimacy of Paul Cézanne, by discovering its workshop(studio) on the heights of its home town, Aix-en-Provence.

Photo: © Museum-workshop(-studio) of Paul Cézanne

Crédit : Agence ZOO / Arthur Bonifay©