EXPOSITION : PIERRE, FEUILLE, CISEAUX – JEREMIE FISCHER & GUESTS L’atelier de Cézanne, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

ENNTREE LIBRE . Gratuit

Proposé dans le cadre des Rencontres du 9e Art- Festival de bande dessinée et Arts associés

Jérémie Fischer est le chef d’orchestre d’une performance, à plusieurs mains, au cœur même du jardin de Cezanne. Un cadavre exquis, ludique et graphique, que l’artiste imagine en compagnie de Flore Chemin, Marine Rivoal et Clément Vuillier. Les consignes et techniques fixées par l’artiste ne sont découvertes par ses invités qu’au fur et à mesure de la soirée.

Performance graphique

L’atelier de Cézanne 9 avenue Paul Cézanne, 13090 Aix-en-Provence 13090 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.atelier-cezanne.com/

Venez partager l’intimité de Paul Cézanne, en découvrant son atelier sur les hauteurs de sa ville natale, Aix-en-Provence.

Photo : © Musée-atelier de Paul Cézanne

Saturday 13 May, 19:30

Come share the intimacy of Paul Cézanne, by discovering its workshop(studio) on the heights of its home town, Aix-en-Provence.

Photo: © Museum-workshop(-studio) of Paul Cézanne

Crédit : ©BD2023