Ouverture en nocturne du musée L’Arche Musée et Archives, 13 mai 2023, Saint-Pierre.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Ouverture gratuite en nocturne de l’exposition permanente « Petites découvertes et grandes trouvailles : l’histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon » et de l’exposition temporaire « Royal Newfoundland Regiment : les soldats de Terre-Neuve et la Grande Guerre ».

L’Arche Musée et Archives rue du 11 novembre, 97500 Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre Saint-Pierre-et-Miquelon

http://www.arche-musee-et-archives.net/

L’Arche abrite le service des Archives et le Musée de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.

Le musée propose des expositions permanentes et temporaires ainsi que des circuits culturels et historiques dans la ville.

Saturday 13 May, 20:30 Opening night of the museum European Night of Museums 2023

L’Arche houses the Archives and the Museum of the Territorial Collectivity of Saint-Pierre et Miquelon. The museum offers permanent and temporary exhibitions as well as cultural and historical tours in the city.

Crédit : © L’Arche Musée et Archives