« Un temps avec les autres, un temps pour soi » LAAC, lieu d’Art et Action contemporaine, 13 mai 2023, Dunkerque.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Sur incriptions . Gratuit

atelier adultes

Les oeuvres « Portique » de Philippe Scrive et « Portail d’entrée » de Pierre Zvénigorodsky, nous font franchir une porte matérielle et spirituelle pour accéder au musée. A partir de la notion de passage, venez parcourir votre moi intérieur et explorer vos propres seuils, ceux entre deux états d’âme ou deux étapes de vie.

Inscriptions obligatoires – places limitées (10 personnes maximum)

au 03 28 29 56 00 ou sur [art.contemporain@ville-dunkerque.fr](mailto:art.contemporain@ville-dunkerque.fr)

A partir de 18 ans

Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Pétillant et joyeux comme les années pop, il conserve une très riche collection de plus de 1500 œuvres, miroir des années 1940–1980, parmi lesquelles Circus de Karel Appel, Car Crash d’Andy Warhol ou encore Valise Expansion de César, oeuvres présentées alternativement en fonction de la programmation des expositions. Espace incontournable du musée, le cabinet d’arts graphiques offre au visiteur la rare possibilité de composer sa visite à son gré, en manipulant tiroirs et meubles à coulisses, et de découvrir près de 200 dessins et estampes de la collection.

Convivial et chaleureux, le musée met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis. Il propose également, tout au long de l’année, un riche programme événementiel qui croise arts plastiques et arts vivants.

