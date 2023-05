Séance de yoga pour les 3-5 ans La Turbine sciences Annecy Catégories d’Évènement: Annecy

Séance de yoga pour les 3-5 ans La Turbine sciences, 13 mai 2023, Annecy.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:15

Nuit européenne des musées 2023

Limité à 10 enfants, sur inscription. Prévoir une serviette.

**SÉANCES DE YOGA avec Christophe Droz-Bartholet**

Yoga pour les 3-5 ans :

Au fil d’une petite histoire, les enfants s’approprient ‘l’esprit du yoga’, sans notion d’efficacité et de performance, chacun à son rythme. Les sons des bols tibétains donnent le tempo de la séance.

> Limité à 10 enfants , sur inscription : [laturbine.annecy.fr](https://laturbine-annecy.mapado.com)

La Turbine sciences
Place Chorus
74960 Annecy Cran-Gevrier

Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite

http://laturbine.annecy.fr

