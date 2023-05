Visite contée aux flambeaux La sabline – Musée de préhistoire, 13 mai 2023, Lussac-les-Châteaux.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Sur réservation au 05 49 83 39 80, gratuit, prévoir des chaussures de marche . Gratuit 05 49 83 39 80, lasabline@lasabline.fr, http://www.lasabline.fr

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, l’équipe du Musée vous propose de découvrir les grottes préhistoriques autour l’étang au travers d’une visite nocturne aux flambeaux. Départ depuis le musée, avec allumage des flambeaux sur place, avant de se diriger vers l’étang pour plonger entre mythe et réalité.

Sous réserve des conditions météorologiques.

La sabline – Musée de préhistoire 21 route de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux, Vienne, Nouvelle-Aquitaine 86320 Lussac-les-Châteaux Vienne Nouvelle-Aquitaine RN 147 reliant Poitiers et Limoges.

http://www.lasabline.fr

Le Musée est consacré à la Préhistoire locale. Les expositions racontent la découverte des grottes et abris sous roche et montrent une partie du mobilier archéologique mis au jour dans ces sites. Vous pourrez approcher le mode de vie des hommes préhistoriques et découvrir la spécificité de l’art local : la gravure sur os, dents et pierres gravés. Ces dernières, ornées d’animaux et surtout d’humains, traités de façon réaliste, ont été découvertes par milliers notamment dans la grotte de la Marche, occupée il y a environ 14 000 ans par les Magdaléniens. Pour compléter la visite, vous pourrez suivre le parcours fléché et partir en balade à la découverte des plus proches sites préhistoriques où ont vécu nos ancêtres lussacois.

The Museum is devoted to the local Prehistory. Exhibitions(Exposures) tell the discovery of caves and rock shelters and show a part(party) of the archaeological furniture the brought to light in these sites. You will be able to approach the lifestyle of the prehistoric men(people) and discover the specificity of local art: the engraving on bones, teeth and stones engraved. The latter(These last), adorned with animals and especially with human beings, treated in a realistic way, were discovered by thousands in particular in the cave of the Marche(Walking), occupied about 14 000 years ago by the Magdalenian. To supplement visit, you will be able to follow the arrowed route(course) and go off to explore the closest prehistoric sites having a walk where lived our lussacois ancestors.

