Quand la musique est bonne ! La Grande Saline fait son blind test La Grande Saline de Salins-les-Bains, 13 mai 2023, Salins-les-Bains.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:30, 20:45 ⤏ 21:45 Nuit européenne des musées 2023

Soirée gratuite, sur inscription uniquement. La galerie souterraine est uniquement accessible par un escalier d’une cinquantaine de marches. Température de la galerie : 12°C. . Gratuit | Sur inscription 03 84 73 10 92

Pour cette nuit des musées, la musique est bonne à la Grande Saline de Salins-les-Bains !

Rendez-vous pour une soirée à deux voix dynamique et colorée : deux guides raconteront l’histoire de la saline ponctuée de courtes interventions chantées. A vous de retrouver les interprètes ! Celui ou celle qui obtient le plus de bonnes réponses gagnera un petit cadeau !

Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de l’échange : toute participation et envie de fredonner avec nos apprentis chanteurs sera la bienvenue…

La Grande Saline de Salins-les-Bains 3 place des salines 39110 Salins-les-Bains 39110 Salins-les-Bains Jura Bourgogne-Franche-Comté La Grande Saline est située au coeur de la Ville de Salins-les-Bains. Deux grands parkings se situent à proximité immédiate de l’accueil. La galerie souterraine de la saline est accessible par un escalier d’une cinquantaine de marches et se découvre uniquement en visite guidée. La température y est de 12°C en moyenne.

https://salinesdesalins.com

Elle est celle par qui commence l’épopée du sel en Franche-Comté : captant l’or blanc des profondeurs de la terre, la Grande Saline de Salins-les-Bains figure parmi les plus anciens sites d’exploitation du sel ignigène. Ici, des guides passionnés vous dévoilent les secrets d’un site unique en Europe : déambulez dans une impressionnante galerie souterraine bâtie au 13è siècle et s’étendant sur 165 mètres sous la ville, émerveillez-vous devant le mouvement de la roue du 19è siècle et ressentez l’atmosphère laborieuse du bâtiment des évaporations où se trouve la dernière poêle à sel de France. Plus qu’une simple visite, partagez et vivez l’histoire d’un patrimoine vivant inscrit à l’UNESCO ! »

Saturday 13 May, 19:30, 20:45

It is the one that begins the epic journey of salt in Franche-Comté: capturing white gold from the depths of the earth, the Grande Saline de Salins-les-Bains is one of the oldest sites for the exploitation of ignigenic salt. Here, passionate guides reveal the secrets of a site unique in Europe: stroll through an impressive underground gallery built in the 13th century and extending 165 meters under the city, marvel at the movement of the 19th century wheel and feel the laborious atmosphere of the evaporation building where the last salt stove of France is located. More than just a visit, share and live the history of a living UNESCO heritage!”

Crédit : © La Grande Saline de Salins-les-Bains