Exposition « Paris, capitale de la gastronomie du Moyen Âge à nos jours » La Conciergerie, 13 mai 2023, Paris.

### Visite libre de l’exposition

**Paris, capitale de la gastronomie du Moyen Âge à nos jours**

Le Centre des monuments nationaux présente « **Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Age à nos jours** » à la Conciergerie de Paris du 13 avril au 16 juillet 2023, sous le commissariat de **François-Régis Gaudry**, auteur et journaliste gastronomique à France inter, accompagné de **Loïc Bienassis**, historien à l’Institut Européen de l’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA/Université de Tours) et **Stéphane Solier**, professeur agrégé de lettres classiques, chercheur en cultures de l’alimentation et auteur culinaire.

Au sein de la salle des Gens d’armes qui servait de réfectoire à l’époque médiévale, cette exposition propose un voyage dans la légende gastronomique de la capitale française, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Du mémorable banquet de Charles V lorsque la cour résidait encore à Paris, jusqu’au succès contemporain de la capitale issue de son large et réputé répertoire culinaire, mêlant haute cuisine, traditions bourgeoises et populaires, et innovations.

Œuvres d’art, manuscrits, enluminures, menus orignaux, mais aussi une sélection d’arts de la table, tableaux, créations culinaires, vidéos et photographies seront au service de cette rétrospective. Ces œuvres et objets sont issus des collections des plus prestigieuses institutions françaises (la BnF, le musée du Louvre, le musée Carnavalet, le château de Fontainebleau, le musée national de la Renaissance à Ecouen, la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris …), et de nombreuses collections privées.

La Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois 75001 Paris Paris Île-de-France Métro et RER Ligne 4, station Cité, lignes 1, 7, 11 et 14, station Châtelet // ligne B et C, station Saint-Michel EN BUS // Vélib Lignes 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96 et Balabus // Stations Vélib’ à proximité

Un splendide palais gothique. Du Palais de la Cité médiéval subsistent la salle des Gardes et l’immense salle des Gens d’armes érigées sous Philippe le Bel ainsi que les cuisines édifiées sous Jean le Bon. La Conciergerie devient un des hauts lieux de détention pendant la Révolution française avec l’installation du tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est Marie-Antoinette.

