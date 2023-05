Contes et mystères autour des collections du musée La Cité des Bateliers – musée de la batellerie, 13 mai 2023, Longueil-Annel.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Assitez à une racontée déambulatoire au sein du parcours muséographique du musée ! Des conteurs vous attendent dans les quatre coins du musée de la batellerie pour évoquer les drôles d’histoires qui gravitent autour des objets issus des collections ! Mythe ou réalité ? Mensonges ou véracités ? A vous de bien écouter et de vous faire votre propre idée sur la question…

La Cité des Bateliers – musée de la batellerie 59 Avenue de la Canonnière, 60150 Longueil-Annel 60150 Longueil-Annel Oise Hauts-de-France

Découvrez la vie quotidienne et le métier de batelier à travers 5 espaces scénographiques : la maison-musée, la péniche Freycinet, les 5 kiosques sonores le long des berges, l’écluse, et les 10 commandements du marinier.

Saturday 13 May, 20:00

Discover the everyday life and boatman’s job(business) across 5 scenographic spaces: the house-museum, the barge Freycinet, 5 sound(resounding) kiosks(pavilions) along banks, lock, and 10 commands of the bargeman.

