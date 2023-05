Concert Vadim Tchijik La Banque, musée des Cultures et du Paysage, 13 mai 2023, Hyères.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre gratuite Handicap moteur. Gratuit

Pour célébrer l’édition 2023 de la nuit des musées, La Banque a le plaisir d’accueillir Vadim Tchijik. Né en 1975, ce virtuose commence le violon à l’âge de 6 ans et donne son premier concert à 8 ans.

Son violon, un Ferdinando Gagliano, a été fait à Naples en 1775. Lauréat de nombreux prix à l’international, il est également directeur artistique de nombreux festivals, dont le Festival International de Musique d’Hyères.

Concert en lien avec l’exposition temporaire _Hold-up!_ de Jean-Claude Silbermann.

Plus d’informations sur place.

La Banque, musée des Cultures et du Paysage 14 avenue Joseph Clotis 83400 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Accessibilité PMR, bus à proximité

https://www.hyeres.fr/la-banque-musee

Au cœur du centre-ville, le musée d’Hyères, renaît dans l’ancienne annexe de la Banque de France, espace remarquable de style néoclassique et art déco, datant du début du XXe siècle. Le bâtiment à la réhabilitation contemporaine et respectueuse de son patrimoine architectural constitue un écrin privilégié pour des collections classées « Musée de France ». D’Alexandre Cabanel à Louis Garcin ou d’Henri Cartier-Bresson à Bernard Plossu, le discours muséographique raconte l’histoire d’Hyères, à travers l’évolution de son paysage et de ses activités.

In the heart of the city centre, the Hyères Museum is reborn in the former annex of the Banque de France, a remarkable neoclassical and art deco space dating from the early 20th century. The building with its contemporary rehabilitation and respectful of its architectural heritage is a privileged setting for collections classified as «Musée de France». From Alexandre Cabanel to Louis Garcin or Henri Cartier-Bresson to Bernard Plossu, the museum discourse tells the story of Hyères, through the evolution of its landscape and its activities.

Crédit : © Vadim Tchijik