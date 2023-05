Les Traces des Romains à Bosanska Posavina JU Centar za kulturu, Gradacac, Bosna i Hercegovina, 13 mai 2023, Gradačac.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Présentation de l’héritage matériel des Romains dans la région de Bosanska Posavina

JU Centar za kulturu, Gradacac, Bosna i Hercegovina Gradacac, 76250 Gradačac Tuzla Canton Federation of Bosnia and Herzegovina Parking, accès en voiture.

Gradacac est une ville située au centre d’une municipalité éponyme, au Nord-Est de la Bosnie-Herzégovine. La ville se situe sur les flancs de la montagne Majevica, à une altitude de 129 mètres. Elle est dominée par la tour d’Husein Gradascevica, mieux connu sous le nom de Gradina, marque déposée et symbole reconnaissable de la ville. C’est une région riche et l’un des plus grands centres de production et d’affaire de Bosnie-Herzégovine.

Saturday 13 May, 19:30

Gradacac is a settlement and center of the municipality of the same name in the northeastern part of Bosnia and Herzegovina. It is located on the slopes of Majevica, at an altitude of 129 meters. The city is dominated by the tower of Husein-beg Gradascevica, better known as Gradina, which is a trademark and a recognizable symbol of the city. A fruitful region and one of the largest production and trading centers in Bosnia and Herzegovina.

Crédit : ©Zoran Matkić