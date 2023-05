Volte-Face in no sense #2 – Mémoire pour le futur Jardin botanique Jean-Marie Pelt, 13 mai 2023, Villers-lès-Nancy.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**Une performance visuelle, textuelle et sonore.**

**De 20h à 20h45** : Biodiversité au jardin

Visite du jardin botanique sur le thème de la biodiversité, autour des plantes médicinales et alimentaires, indispensables à l’homme ! Vous découvrirez aussi les rôles et missions d’un jardin botanique et l’importance de jardiner au naturel.

**De 20h45 à 21h00** : En chênaie à l’hêtre

Petite forme musicale et textuelle. Cie Omnibus

Un canapé sous la canopée, bienvenue dans notre cocon forestier. La nature peut susciter discussions et digressions, agrémentées de quelques mesures acoustiques… Avec Laure et Fidj Marchanteix

**À 21h00** : spectacle, au Vallon des rhododendrons / parc botanique

Volte-Face In No Sens #2 – Mémoire pour le futur propose une expérience immersive et sensorielle pour aborder la question urgente de la préservation du vivant. Trois artistes au plateau : une comédienne, voix principale pour le récit poétique, un musicien à la voix et à la guitare et une joueuse de taiko japonais à la voix et à la percussion. Seule source de lumière du spectacle : des vidéo-projections qui vont se développer aussi sur la végétation environnante du jardin botanique. Pour emporter les spectateur.rice.s dans un monde de sensations fortes, le vidéaste puise dans l’organique (eau, feu, ciel, végétal, minéral) en insérant les corps des artistes et l’espace scénique dans une matière fluide et colorée. L’ensemble plonge le public dans un univers onirique et met en mouvement les imaginaires vers un futur désirable.

Avec des textes profonds, poétiques et parfois ludiques, Volte-face in no sens se veut un appel à la lucidité et à la solidarité, à la beauté qu’on peut trouver dans le fait de regarder la réalité en face, et de tenter de (re-) créer du lien entre les humains et en harmonie avec le reste du vivant et la planète qui nous héberge.

C’est un appel à l’ouverture des possibles en poésie !

Textes > Alain Damasio, Marie-Hélène Lafon, John Trudell, mise en scène > Chantal Puccio, regard complice > Delphine Bardot, scénographie > Chantal Puccio, Nicolás Dardano, musicien.ne.s > Yumi Célia, Hugues Reinert, comédienne > Chantal Puccio, designer audiovisuel > Nicolás Dardano, régie son > Fabien Cruzille, chargée de production > Margaux Ehret

_En partenariat avec la COP territoriale de la Métropole._

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy 54600 Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est

http://www.jardinbotaniquedenancy.eu

Le jardin botanique Jean-Marie Pelt présente sur une surface de 35 hectares, 15 collections thématiques et 5 serres tropicales.

L’ensemble témoigne de la richesse du monde végétal et permet de se familiariser aussi bien avec les plantes communes de nos régions qu’avec les espèces originaires de contrées plus lointaines.

Plantes des forêts tropicales humides, des déserts américains ou africains, nénuphars géants ou primevères délicates, plantes cailloux ou lilas parfumés, iris multicolores ou orchidées bariolées y dévoilent leurs plus beaux atours…

Saturday 13 May, 20:00 Volte-Face in no sense #2 – Memory for the future European Night of Museums 2023

The Jean-Marie Pelt Botanical Garden covers an area of 35 hectares, 15 thematic collections and 5 tropical greenhouses. The whole shows the richness of the plant world and makes it possible to get acquainted with the common plants of our regions as well as with the species originating from more distant lands. Plants from humid tropical forests, American or African deserts, delicate giant water lilies or primrose, pebbles or fragrant lilacs, multicoloured irises or colourful orchids reveal their most beautiful adornments…

Crédit : ©J. Decollogne / JBN