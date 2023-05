Ateliers autour des rythmes gnawa | Gnawa Street Band Institut du monde arabe-Tourcoing, 13 mai 2023, Tourcoing.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:20, 20:30 ⤏ 20:50 La musique gnawa est à l’honneur pour cette édition 2023 de la Nuit européenne des musées !

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/nuit-europeennes-des-musees/

**Exposition** en accès libre

De 18h00 à 23h45

_TARZ. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui_

Cette exposition présente les collections exceptionnelles de broderies marocaines du Musée d’Angoulême – provenant pour l’essentiel de l’ancienne collection Prosper Ricard – mais aussi des créations contemporaines qui viennent dialoguer avec les œuvres traditionnelles.

**Ateliers** autour des rythmes gnawa

À 20h00 et 20h30 (20 min)

Percussions, pas de danse, chants : initiez-vous aux rythmes gnawa en compagnie des membres du Gnawa Street Band

**Déambulations gnawa** Gnawa Street Band

À 19h30, 21h00 et 22h30 (30 min)

Gnawa Street Band regroupe la crème des musiciens gnawa originaires d’Essaouira‭, ‬d’Agadir ou de Casablanca‭.‬‮ ‬Ils offrent un spectacle de déambulation festive haut en couleurs‭. ‬Les danses et la transe gnawa sont hautement contagieuses et c’est donc à chaque passage une expérience sensorielle et visuelle remarquable‭. ‬Laissez-vous donc aller à la transe lors de déambulations ou pendant des ateliers d’initiation‭. ‬

_Une production Tour’n’sol prod‭.‬_

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing 59200 Tourcoing Nord Hauts-de-France Métro Ligne 2 arrêt Colbert / Bus Arrêt Colbert : Liane 4 BUS 35 BUS 17 BUS 84 BUS 87 BUS Z4

On ne vient plus nager dans l’ancienne école de natation de Tourcoing. C’est désormais une immersion dans les cultures du monde arabe qui attend le visiteur et ce dès son hall d’entrée repeint aux couleurs de l’Alhambra et présentant un lustre monumental marocain. Le folklore s’arrête là puisque c’est avec un propos bien plus contemporain qu’on poursuit la visite avec l’exposition Le Monde arabe dans le miroir des arts. Articulée autour d’œuvres modernes et contemporaines du fonds du musée de l’IMA, de pièces anciennes du musée du Louvre et de toiles orientalistes du musée Eugène Delacroix, l’exposition donne à voir la diversité du monde arabe d’un point de vue arabe contre les idées reçues et les fantasmes. C’est d’ailleurs là le propos global du projet.

L’IMA-Tourcoing se veut en effet un lieu de connaissance historique et actuelle des cultures du monde arabe, d’échange et de dialogue autour de celles-ci dans un cadre laïc ouvert à tous. En adoptant les mêmes recettes qui ont bâti la renommée de la « maison-mère » parisienne, l’IMA-Tourcoing propose une programmation riche et variée de spectacles vivants, de conférences, d’actions éducatives sans toutefois rester cantonné dans ses murs.

Car ce qui fait de l’IMA-Tourcoing une expérience, unique en France, c’est son ADN régional et les ponts qu’il cherche à bâtir entre les habitants des Hauts-de-France et le monde arabe. La singularité du projet réside dans un fort enracinement régional qui passe par de nombreux partenariats avec les acteurs culturels, associatifs des Hauts-de-France. L’IMA-Tourcoing valorise, concrétise et apporte ses savoir-faire à des initiatives nombreuses qui émanent d’un espace enrichi par l’immigration notamment des pays méditerranéens.

Saturday 13 May, 20:00, 20:30

They do not come swim any more in the former school of swimming of Tourcoing. It is from now on an immersion in the cultures of the Arab world that waits for the visitor and it from its entrance hall repainted in the colours of Alhambra and presenting a Moroccan monumental chandelier(luster). Folklore stops there since it is with a subject(words) more contemporary than the visit with exhibition(exposure) Arabic Le Monde in the mirror of arts is pursued. Articulated(Uttered) around modern and contemporary works of the fund(collection) of the museum of IMA, old(former) rooms(parts,plays) of the Louvre museum and Orientalist paintings(cloths) of the museum Eugene Delacroix, exhibition(exposure) shows the diversity of the Arab world of an Arabic point of view against idée reçue and fantasies. It is besides the total subject(words) of project there.

IMA-TOURCOING indeed aims to be a place of historic and current knowledge of the cultures of the Arab world, of exchange and of dialogue around these in an open laic(secular) executive(frame) to all. by adopting(accepting) the same recipes(receipts) which built the fame of the Parisian « headquarters », IMA-TOURCOING proposes a rich and various programme planning(programming) of living shows, of conferences, educational actions(shares) without staying however confined(quartered) in its walls. Because what makes of IMA-TOURCOING an experience(experiment), unique(only) in France, it is his(its) regional DNA and the bridges(decks) for that it tries to build between the inhabitants of Hauts-de-France and the Arab world. The singularity of project domiciles(resides) in a strong regional rooting which passes by numerous partnerships with the cultural, associative actors of Hauts-de-France. IMA-TOURCOING promotes, makes concrete and brings its know-how to many initiatives which emanate from a space enriched by immigration in particular of Mediterranean countries.

Crédit : Gnawa Street Band © Yaker