Visite collections permanentes Hôtel d’estienne de saint jean – musée du vieil aix, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:00, 22:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

ENTREE LIBRE . Gratuit

« Abrité dans le bel Hôtel particulier d’Estienne de Saint-Jean, demeure du XVIIe siècle, le musée du Vieil Aix présente des collections riches et variées qui relèvent autant de l’Histoire, de l’ethnographie aixoise, des arts décoratifs que des beaux-arts. Sont ainsi présentées des pièces exceptionnelles appartenant à l’histoire de la ville comme une maquette conçue pour un baptistère de Saint-Pierre de Rome par Giovanni Battista Gaulli dit Il Bacciccio (1639-1709) et retrouvée de manière fortuite dans un hôtel particulier voisin dans les années 2000, la très célèbre Annonciation peinte par Barthélémy d’Eyck en 1444, déposée par l’église de la Madeleine au musée, ou encore un paravent figurant la procession et les jeux de la Fête-Dieu au XVIIIe siècle. Sont également présentés un ensemble d’objets évoquant les traditions aixoises telles que des marionnettes d’une Crèche parlante, nom d’un spectacle donné à la période de Noël à Aix au XIXe siècle. »

Hôtel d’estienne de saint jean – musée du vieil aix Hôtel d’Estienne de Saint-Jean 17, rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence 13100 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saturday 13 May, 20:30, 22:30

