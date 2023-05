Balade dans l’espace temps Hôtel d’estienne de saint jean – musée du vieil aix Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Balade dans l’espace temps Hôtel d’estienne de saint jean – musée du vieil aix, 13 mai 2023, Aix-en-Provence. samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:00 Nuit européenne des musées 2023 . Gratuit Proposée par Yves Dutour du Muséum d’Histoire Naturelle.

Venez observer les roches qui ont été utilisées pour construire le Musée du vieil Aix et comprendre dans quels environnements et à quelles époques elles se sont formées. Hôtel d’estienne de saint jean – musée du vieil aix Hôtel d’Estienne de Saint-Jean 17, rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence 13100 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Saturday 13 May, 19:30 Crédit : ©Agence ZOO / Arthur Bonifay Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Hôtel d’estienne de saint jean - musée du vieil aix Adresse Hôtel d'Estienne de Saint-Jean 17, rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Hôtel d’estienne de saint jean - musée du vieil aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Balade dans l’espace temps Hôtel d’estienne de saint jean – musée du vieil aix 2023-05-13 was last modified: by Balade dans l’espace temps Hôtel d’estienne de saint jean – musée du vieil aix Hôtel d’estienne de saint jean - musée du vieil aix 13 mai 2023 Aix-en-Provence nuit des musées Bouches-du-Rhône nuit des musées

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône