samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Le musée est ouvert gratuitement, toute la soirée.

L’occasion de (re)découvrir ses différents espaces :

– le parcours de référence dédié à George Sand et à la Vallée Noire

– l’exposition « George Sand, écolo ? » (jusqu’au 3 septembre 2023)

– l’exposition « Maurice Sand, la plume et le pinceau » (jusqu’au 30 décembre 2023)

Hôtel de Villaines – Musée George Sand et de la Vallée Noire Square George Sand 36400 La Châtre 36400 Le P’tit Mur Indre Centre-Val de Loire parking avenue George Sand, Place de la mairie et sur le Champ de Foire. Accès handicap moteur

Le musée George Sand et de la Vallée Noire entame un nouveau chapitre de son histoire. Il va s’écrire dans un nouveau format et un nouveau lieu, l’Hôtel de Villaines, pendant plusieurs années.

Vous y découvrirez une partie des collections du Musée en attendant sa réouverture dans les années à venir.

Ce musée à taille réduite présente un parcours de visite permanent sur George Sand et la Vallée Noire, des expositions temporaires (exposition annuelle et exposition de poche, qui change trois fois par an) et des actions culturelles en direction de tous les publics.

Saturday 13 May, 20:00

This mansion was built by Bargat at the end of the XVIIIth century by the marquess Étienne Philippe de Villaines, head of brigade of the bodyguards of the King, marshal of camps and armies in 1790. Bought by the Municipality in 1807, he(it) sheltered the middle school(college) of Castrates(Neuters) It until 1954. Since then, it is the seat(siege) of the library(bookcase), patrimonial bottoms and of a temporary exhibition hall.

Contact: [musee@mairie-lachatre.fr](mailto:musee@mairie-lachatre.fr)

Crédit : ©Slaine Grew photographe