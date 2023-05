Projection de lanterne magique « Le tour du monde en 80 minutes » Hôtel de Malestroit, 13 mai 2023, Bry-sur-Marne.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée gratuite sur réservation . Gratuit | Sur inscription 01 48 81 34 14, musee@bry94.fr

Dans le cadre de la 19e édition de la Nuit européenne des musées, le musée Adrien Mentienne vous propose une exceptionnelle conférence-spectacle sur le thème de la lanterne magique animée par Patrice Guerin, historien et collectionneur.

Inventée au XVIIème siècle, la lanterne magique est un instrument d’optique permettant d’animer et de projeter sur un mur des images peintes à la main sur une plaque de verre. Objet de fascination, elle rencontra jusqu’au XIXe siècle un grand succès populaire et sera une source de divertissement avant de devenir un précieux support pédagogique. Lointain ancêtre de la diapositive et du cinéma, elle s’apparente au célèbre diorama de Louis Daguerre, spectacle qui présentait au public des peintures monumentales animées par des jeux de lumière.

Patrice Guerin vous fera tout d’abord découvrir l’univers des projections lumineuses, son histoire et ses usages. Vous assisterez ensuite à un véritable spectacle de lanterne magique, qui enchantera petits et grands. Inspiré du roman de Jules Verne Le Tour du monde en quatre-vingt jours, ce spectacle a été construit à partir de plaques de verre anciennes qui défileront sous vos yeux. Patrice Guerin sera accompagné par Didier Rousselle, directeur du conservatoire municipal, à la narration, et par Florianne Abihssira, au piano.

Hôtel de Malestroit 2 Grande Rue Charles de Gaulle 94360 Bry-sur-Marne 94360 Bry-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France Bry-sur-Marne (RER A) puis busBus 120 et 210 arrêt Mairie

Crédit : © Ville de Bry-sur-Marne