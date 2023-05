Visites Flash de 20 minutes Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique, 13 mai 2023, Orléans.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:45 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Connaissez-vous les enseignes médiévales, le trésor gallo-romain de Neuvy-en-Sullias, le métier de marinier ?

Rejoignez notre guide pour une visite en format court qui propose de zoomer sur des oeuvres du musée d’histoire et d’archéologie d’Orléans !

L’Hôtel Cabu n’est pas accessible aux PMR.

Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique 1 square Abbé Desnoyers 45000 Orléans 45000 Orléans Loiret Centre-Val de Loire

Installé dans l’hôtel Cabu, l’un des plus beaux monuments Renaissance de la ville, le musée abrite le trésor de Neuvy-en-Sullias, un ensemble exceptionnel de bronzes gaulois et gallo-romains.

Le musée présente également des objets et des oeuvres évoquant l’histoire de Jeanne d’Arc et celle d’Orléans à travers les enseignes, les productions d’autrefois (images populaires,dinanderie, porcelaines) et les anciennes activités industrielles, avec une salle consacrée à la marine de Loire.

