Ouverture nocturne de l’Habitation Clément Habitation Clément, 13 mai 2023, Le François.

samedi 13 mai 2023 – 18:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

L’Habitation Clément est aujourd’hui un vaste domaine de 160 hectares, niché dans la commune du François, au sud-est de la Martinique.

Site exceptionnel par sa richesse architecturale et son histoire, l’Habitation Clément accueille chaque année plus de 150 000 visiteurs venus découvrir cet endroit qui a su conserver sa fonction agricole et industrielle d’origine, tout en développant une politique patrimoniale et culturelle à la portée de tous.

Au cœur des plantations de canne à sucre et de banane, ce lieu unique réunit tout à la fois un ensemble domestique classé monument historique, une maison de rhum centenaire et un centre d’art contemporain animé par la Fondation Clément.

Classée au titre des Monuments historiques en 1996, l’Habitation Clément conjugue patrimoine et industrie rhumière.

Du nom de la célèbre famille qui s’y installa durant près de cent ans à partir de 1887, l’Habitation Clément est un vaste domaine agricole de 160 hectares, niché dans la commune du François, au sud-est de la Martinique. Dominé par une maison créole datant du XVIIIe siècle, ce lieu – classé aux monuments historiques en 1996 – réunit au cœur des plantations de canne à sucre un site patrimonial majeur, un centre d’art contemporain reconnu et une maison de rhum réputée.

Rachetée en 1986 par GBH, la propriété a bénéficié de plusieurs campagnes de restauration, dirigées par la Fondation Clément, dont elle héberge les activités. Chaque année, près de 100.000 visiteurs viennent découvrir la particularité de cet endroit exceptionnel qui a su conserver sa fonction agricole et industrielle, tout en faisant découvrir le monde botanique, le monde du rhum, le monde créole et le monde industriel. De la maison principale au parc labellisé «Jardin remarquable», puis des champs de canne à sucre aux chais de vieillissement – en passant par l’ancienne distillerie – le visiteur est amené à découvrir toute la richesse de l’Habitation Clément. Des outils pédagogiques sont mis en place pour accompagner les scolaires dans leur découverte.

Reconnue «Maison des illustres» en 2011 pour son implication à transmettre la mémoire de la famille Clément, dont le rhum de renom a survécu au temps, l’Habitation cherche aujourd’hui à préserver son authenticité et à poursuivre ses efforts de valorisation patrimoniale. Une action soutenue fidèlement par les amis de l’Habitation, qui se délectent toute l’année de la splendeur des bâtiments, des jardins et de l’ensemble des manifestations organisées par la Fondation Clément, premier véritable centre d’art contemporain à la Martinique.

Saturday 13 May, 18:00 Habitation Clément opens at night European Night of Museums 2023

Listed as a Historic Monument in 1996, Habitation Clément combines heritage and the cold industry. Named after the famous family that settled there for nearly a hundred years from 1887, Habitation Clément is a vast agricultural estate of 160 hectares, nestled in the commune of François, southeast of Martinique. Dominated by a Creole house dating from the 18th century, this place – listed as a historic monument in 1996 – is home to a major heritage site, a recognized contemporary art centre and a famous rum house.

Acquired in 1986 by GBH, the property has benefited from several restoration campaigns, led by the Clément Foundation, whose activities it hosts. Every year, nearly 100,000 visitors come to discover the particularity of this exceptional place that has preserved its agricultural and industrial function, while making discover the botanical world, the world of rum, the Creole world and the industrial world. From the main house to the park labeled «Remarkable garden», then from th

Crédit : ©jb Barret