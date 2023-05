« Musées pour tous »: introduction à l’exposition Galerie Heitz – Palais Rohan, 13 mai 2023, Strasbourg.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit et sans réservation . Gratuit

« Musées pour tous »: introduction à l’exposition « Passé, présent, avenir d’œuvres récupérées en Allemagne en 1945. Les MNR des Musées de Strasbourg » avec une étudiante de l’Université de Strasbourg

Galerie Heitz – Palais Rohan 2 place du Chateau, 67000 Strasbourg, France 67000 Strasbourg Bas-Rhin Grand Est Tram: Langstross – Grand’Rue / Parking: Gutenberg

http://www.musees.strasbourg.eu

La Galerie Heitz est une salle d’exposition située dans l’une des ailes du Palais Rohan. Résidence des prince-évêques élevée au pied de la cathédrale de 1732 à 1742 d’après les plans de Robert de Cotte, premier architecte du roi, ce palais abrite également le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Arts décoratifs et le Musée Archéologique.

Crédit : © Musées de Strasbourg