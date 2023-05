Jeu de piste « A la recherche de l’incroyable vestige » Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry, 13 mai 2023, Chambéry.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre, gratuit Handicap moteur. Gratuit

### Jeu de piste dans les expositions

Le temps d’une nuit, à vous l’aventure des glaciers ! Tout au long d’un grand jeu de piste, des personnages « un rien décalé » vont vous accompagner dans une exploration insolite de la Galerie Eurêka !

Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry 150, rue de la République, 73000 Chambéry 73000 Chambéry Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

http://chambery.fr/galerie.eureka

La Galerie Eurêka est le Centre de Culture Scientifique de la Ville de Chambéry. Ses expositions permanentes et temporaires ont pour objectif d’ouvrir le monde des sciences au public grâce à des espaces de découvertes, d’expériences et d’échanges.

Saturday 13 May, 20:00

The Gallery Eureka is the Centre of Scientifique de la Ville Culture of Chambéry. Its permanent and temporary exhibitions(exposures) have as objective to open the world of sciences to the public thanks to spaces of discoveries, of experiences(experiments) and of exchanges.

Crédit : ©Galerie Eurêka