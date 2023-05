Set musical – Jardin alias Lény Bernay Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 13 mai 2023, Bordeaux.

_**>> Samedi 13 mai à partir de 21h30 à 22h30 <<**_ Mêlant diverses esthétiques et styles, allant du R’n’B au rap en passant par le punk ou encore la techno, Jardin propose un set musical riche et percutant. --- Public / âge : Tous publics à partir de 18 ans Gratuit // **Jardin** est le solo de Lény Bernay. Iel produit une musique aussi indéfinissable que le monde qui l’entoure. Miroir d’un.e artiste face à une réalité complexe et chaotique, entre Oui Futur, Church of Euthanasia et Puissance de vie. Artiste transdisciplinaire, iel définit sa pratique de la musique contemporaine comme une pratique Totale. Sa direction artistique est le prolongement de ses textes, de ses gestes et de ses enjeux politiques et esthétiques. S’entourant d’artistes, chaque production d’image ou de vidéo est l’occasion d’un commissariat visuel dont certaines sorties ont donné lieu à des propositions digitales ambitieuses. Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux Belcier 33800 Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

